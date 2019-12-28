الذهب يصعد بفعل تحوط نهاية العام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف إلى أعلى مستوياتها في نحو شهرين، أمس الجمعة، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من أربعة أشهر، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون لأخذ الحيطة من المخاطر قبيل نهاية العام.

وبلغ الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته منذ الرابع من نوفمبر/‏تشرين الثاني عند 1513.88 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعد 0.1% إلى 1512.81 دولار للأوقية، وفي الأسبوع، ربح الذهب ما يزيد على 2% مسجلاً أفضل أداء منذ أوائل أغسطس/‏آب، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1517.60 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا، «هناك عمليات تحوط من المخاطر في السوق قبيل نهاية العام. اخترقنا مستوى 1485 دولاراً، مما أطلق على الأرجح عمليات شراء؛ لوقف الخسائر، ودفع الذهب للارتفاع إلى 1500 دولار في وقت جذاب للسيولة من العام حين تقل أحجام التداول عن المعتاد».

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وبعيداً عن أنباء حول أن روسيا تدرس استثمار جزء من صندوق الثروة الوطني في الذهب، قدم تراجع الدولار قليلاً مقابل سلة من العملات الدعم للمعدن الأصفر؛ إذ يقلص ذلك كلفته على حائزي العملات الأخرى.

كان وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف قال، يوم الثلاثاء، إنه يرى أن الاستثمار في المعدن النفيس أكثر استدامة في الأمد الطويل من الأصول المالية.

ويمضي الذهب على مسار تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010؛ إذ ربح نحو 18% منذ بداية العام الجاري؛ بفضل حرب التجارة المستمرة منذ 17 شهراً بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 17.85 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.4% إلى 950.50 دولار. ويتجه المعدنان إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر أغسطس/‏آب.(وكالات)