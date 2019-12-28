«الطاقة» تستعد لـ «الثورة الصناعية الرابعة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شكلت الاكتشافات النفطية الكبيرة جزءاً لا يتجزأ من الثورة الصناعية خلال القرن الماضي، وتكاملت قطاعات الطاقة مع الثورة التكنولوجية، ومنحتها المزيد من القوة والتطور؛ إذ تصدرت الحواسيب وما تبعها من تطورات ذات علاقة بالتقنيات، ومن ثم دخول الإنترنت على مجال المنافسة، والتوسع باستخدامها في كافة الأنشطة والمجالات المالية والاقتصادية.

وحافظت قطاعات النفط والطاقة على مواقعها المتقدمة؛ كونها المصدر الأساسي لتوليد الطاقة الكهربائية التي تقوم عليها كافة التقنيات الحديثة، ولا يمكن لها أن تستمر وتتطور دونها في أي ظرف ووقت. وحالياً يشهد العالم ثورة صناعية رابعة، ويقف أمام تطورات هائلة ستسحب كل ما هو جديد وقابل للتطور معها، وتترك خلفها كل ما هو قديم وعديم الفائدة.

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وأكد تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي، أن الاعتماد على الطاقة بشكل هائل وكذلك انتشار استخدامات الطاقة الكهربائية في كافة المجالات قد عزز من تداول وتوظيف الشرائح الرقمية في كل شيء حولنا في الوقت الراهن، وأصبحت الخطط والاستراتيجيات تتركز عليها، وستستمر بذلك الفترة القادمة، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الكفاءة وتخفيض التكاليف في كافة مراحل الإنتاج والتكرير والتوزيع والاستهلاك وكذلك مضاعفة المنفعة للمنتجين.

وأوضح التقرير أن على منتجي النفط تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتحقيق الأهداف المذكورة آنفاً، كما ستتمكن هذه التقنيات الحديثة من إدارة العلاقات الخارجية وستساهم في بناء عقود ذكية بين الموردين والمنتجين والموزعين والمستهلكين تكون قادرة على التأقلم مع التغيرات الحاصلة في الأوضاع والأحوال السائدة.

وأشار التقرير إلى أن البيانات الضخمة التي ستتيحها هذه الثورة ستعمل على رفع قيم الإنتاج واستثمار حقول النفط بالطريقة المثلى. في المقابل فإن تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة ستمكن شركات الطاقة من تحديد المكامن والآبار بدقة أكبر من الوقت الحالي، الأمر الذي من شأنه زيادة كفاءة رأس المال.وأتبع تقرير نفط الهلال أن شركات النفط ستعمل على جلب التكنولوجيا الحديثة إلى الأسواق، وستكون المصافي في مقدمة المستفيدين من ذلك؛ كونها تتعامل مع المنتجين والموردين وشركاء الأعمال من جهة، ومع الأسواق وتقلباتها ومتطلباتها الموسمية والاقتصادية من جهة أخرى.