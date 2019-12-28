تقاعد مستشار «بوينج» المكلف بدعاوى تحطم «ماكس»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة بوينج الخميس أن مستشاراً قانونياً مكلفاً بالعمل على الدعاوى القضائية المتعلقة بحادثي تحطم طائرتي «737 ماكس» سوف يتقاعد مع نهاية عام 2019، في أحدث مغادرة لمسؤول كبير من الشركة العملاقة التي تعاني أزمة داخلية.

وأبلغ المستشار جاي مايكل لوتيج البالغ 65 عاما مجلس ادارة بوينج بعزمه التقاعد، وفق بيان للشركة الأمريكية، حيث كان يدير الشؤون القانونية المتعلقة بتحطم طائرتي «737 ماكس» العائدتين لشركتي ليون اير والخطوط الجوية الاثيوبية، اضافة إلى اعطائه المشورة لبوينج حول شؤون استراتيجية.

وأعلن متحدث باسم بوينج أن بريت جيري الذي تم تعيينه مستشاراً عاماً في مايو أيار سيتولى مهام لوتيج.

وتعاني بوينج أزمات متلاحقة منذ شهر مارس آذار عندما تم وقف تحليق طائرات «ماكس» الحديثة التي تنتجها الشركة في أعقاب حادثي تحطم أسفرا عن مقتل 346 شخصاً.

والاثنين أطاحت بوينج برئيسها التنفيذي دينيس مويلنبورج وعيّنت مكانه عضو مجلس الإدارة ديفيد كالهون.

وانضم لوتيج إلى بوينج بعد أن أمضى 15 عاما في محكمة الاستئناف الأمريكية، كما عمل أيضا في البيت الأبيض خلال ولاية الرئيس الراحل رونالد ريجان.

من جهة أخرى، ذكرت بلومبيرج الخميس أن شركة بوينج والجيش الأمريكي وضعا اللمسات الأخيرة لطلبات من 3 دول حليفة لإمدادها بمروحيات أباتشي من طراز «إيه إتش -64 أي».

وأفادت الوكالة بأن العقود هي من أجل إعادة تصنيع 47 طائرة أباتشي موجودة من طراز «إيه إتش-64 دي» بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 560 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم تسليم الطائرات المعاد تصنيعها في العام المقبل. (وكالات)