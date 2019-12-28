استقرار معدلات نمو تجارة التجزئة في إسبانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر مكتب الإحصاء الإسباني أمس الجمعة أن مبيعات التجزئة في البلاد ارتفعت بوتيرة مستقرة الشهر الماضي، في ظل تزايد الطلب على أجهزة الاستخدامات الشخصية.

وارتفعت مبيعات التجزئة الإسبانية في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة سنوية تبلغ 2.9% بعد أخذ المتغيرات الموسمية وعدد أيام العمل في الاعتبار، وهي نفس نسبة الزيادة التي تحققت في‏ أكتوبر/تشرين الأول.

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وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، بلغ معدل نمو مبيعات التجزئة 3.5%.

وارتفعت مبيعات السلع الغذائية الشهر الماضي بنسبة 1.2% فيما زادت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 4.5، مدفوعة بزيادة نسبتها 4.4% في مبيعات الأجهزة ذات الاستخدامات الشخصية.

وفي حال استثناء المبيعات في محطات الخدمة، فإن نسبة النمو في تجارة التجزئة بإسبانيا تبلغ 3%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وعلى أساس غير معدل، سجلت تجارة التجزئة نمواً بنسبة 4% في نوفمبر مقابل زيادة نسبتها 2.6% في‏ أكتوبر.(د ب أ)