طفرة في مبيعات «تيفاني» بموسم عيد الميلاد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت شركة «تيفاني آند كو» للمجوهرات والسلع الفاخرة بتحقيق طفرة في المبيعات قبيل عيد الميلاد، ورحب تكتل «إل في إم إتش» الفرنسي للسلع الفاخرة بهذا التطور، حيث يعتزم التكتل الفرنسي الاستحواذ على شركة تيفاني الأمريكية مقابل 16.2 مليار دولار.

وارتفت مبيعات تيفاني بنسبة 1% لتصل إلى 3% في الفترة ما بين الأول من نوفمبر و24 ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لنتائج أولية، حسبما أفادت بلومبيرج.

وساعد حجم التسوق في البر الرئيسي بالصين على هذا النمو حيث أدى إلى زيادة تتراوح ما بين 5% و 7% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبدأت تيفاني في التوسع في السوق لدى تجديد متجر رئيسي لها في شنغهاي، يعد حاليا أكبر متاجر الشركة في آسيا.

ويأتي هذا التعافي بعد تراجع في صافي العائدات في التسعة أشهر من فبراير إلى أكتوبر. ويشتري تكتل «إل في إم إتش» شركة واجهت صعوبات في ظل انخفاض معدل إنفاق المسافرين إلى الولايات المتحدة واستمرار اضطراب حركة البيع في هونج كونج. (د ب أ)