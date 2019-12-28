شكرا لقرائتكم خبر عن الأجور في بريطانيا تتجه إلى مستويات قياسية مطلع 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع مركز بحثي أمس الجمعة أن ترتفع الأجور الحقيقية في بريطانيا في مطلع 2020 إلى مستويات لم تُسجلها منذ ما قبل الأزمة المالية قبل ما يزيد على عشر سنوات. وقال ريسولوشن فاونديشن في توقعاته للأرباح إن بيانات الأجور المُعدلة في ضوء التضخم ستكون قوية في مطلع العام الجديد رغم فتور النمو الاقتصادي، ما يثير مخاوف من أن التحول ربما لن يكون مستداماً.
وتباطأ النمو في خامس أكبر اقتصاد في العالم منذ التصويت في يونيو/ حزيران على مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.
لكن سوق العمل أبلت بلاء حسناً في 2019 مع انخفاض معدل البطالة في الآونة الأخيرة مجدداً إلى أدنى مستوياته منذ أوائل 1975.
وقال ريسولوشن فاونديشن «السؤال الكبير في 2020 هو ما إذا كانت (سوق العمل) بإمكانها مواصلة الصعود القوي، أو ما إذا كانت ستصل إلى نقطة تحول وتعاود الارتباط بالأداء الأضعف للنمو».
وأضافت المؤسسة أن تراجع فرص العمل وارتفاع البطالة بين الشباب يمثلان مؤشرين مثيرين للقلق في السوق.
(رويترز)
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