شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة.. سحر النيل الشاهد على الحضارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحافظ مصر على مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات للسياحة؛ بفضل درجات الحرارة المعتدلة إلى المرتفعة نسبياً، وجاذبيتها الحيوية التي لا يخبو وهجها، فيما تعد منتجعاتها الشاطئية جذابة، خصوصاً بعد افتتاح العديد من الوجهات الجديدة. عندما تحجز الرحلات إلى مصر، يتعين عليك التخطيط لأن تتضمن الرحلة قضاء بضعة أيام في المدن مع زيارات خاطفة للصحراء، وقضاء القليل من الوقت في التمتع على الشواطئ حتى نهاية الرحلة.

تعد القاهرة مدينة ساحرة بمساجدها القديمة وأسواقها التجارية العصرية، وشوارعها المزدحمة والمملوءة بالمأكولات الشهية، والعديد من الأماكن التاريخية التي قد تستغرق أسابيع لمشاهدتها جميعها. أضف إلى ذلك مقاهيها الملوءة بالدخان المنبثق من الأراجيل، ومتاجر المعجنات التي توفر حلويات غارقة بشراب التحلية، فيما يتردد صدى الأذان من مآذنها الكثيرة، مع حركة السير النشطة فيها دائماً؛ بحيث تمتلك مزيجاً من النشاط والتعلق بهذا المكان الساحر.

هنا يسكن أكثر من 17 مليون نسمة، ما يجعل العاصمة المصرية أكبر مدينة في إفريقيا والشرق الأوسط، ومن بين أكثر مدن العالم زحاماً.

لكن الصخب والزحام يضيف سحراً إلى المدينة، فلا بد من رؤية القاهرة وسماعها والإحساس بها.

الخوض في المدينة

يكمن الحل في الخوض تدريجياً في هذه المدينة الجذابة؛ إذ ربما يكون ذلك بقيامك بجولة لزيارة المعالم الرئيسية في اليوم الذي يلي وصول رحلتك إلى القاهرة، قبل أن تشق طريقك إلى معالم أهدأ وأقل شهرة في اليوم التالي. وفور تمكنك من معرفة ما يحيط بك في المدينة، ستكون مستعداً لخوض المغامرة؛ عبر حشود المدينة المزدحمة وشوارعها الضيقة.

وتحتوي القاهرة ومنطقة الجيزة المجاورة على بعض أكبر كنوز العالم، أبرزها الأهرامات الكبيرة وأبو الهول. الأهرامات الثلاثة الشهيرة: خوفو وخفرع ومنقرع، وكذلك النصب الذي يعتقد أنه يمثل وجه الفرعون الملك خفرع (أبو الهول)؛ وهي دليل على التخطيط والهندسة القديمين. وهنا أيضاً حيث ستجد نهر النيل، الذي يبدو أنه يجمع كل معالمها الأخرى؛ مثل: برج القاهرة، ومسجد محمد علي الكبير، ودار الأوبرا المصرية الشهيرة. عدا عن تاريخ المدينة المذهل، لدى القاهرة الكثير من الترفيه لتقدمه.

ويتعين على كل من يذهب لمصر أن يشاهد أهراماتها، وهي تقع بشكل ملائم بالقرب من القاهرة. يبدو أبو الهول في الواقع أصغر مما هو عليه في الصور؛ ولكنه ما يزال عظيماً، وتتمتع الأهرامات بحد ذاتها بسحر غريب. فهي جزء من حضارة الفراعنة التي كانت أصلاً متمركزة في الطرف الآخر من مصر، جنوباً على طول النيل في الأقصر؛ حيث المعابد العظيمة التي تخطف الأنفاس بعظمتها واﻷضرحة الواقعة على ضفاف نهر النيل واحدة من أعظم إنجازات البشرية، التي لا تزال شاهدة على العبقرية الهندسية لآلاف السنين.

وبالعودة إلى العصر الحالي، لا يحب السكان المحليون شيئاً أكثر من تناول الطعام في الهواء الطلق. من الممكن مشاهدة مجموعات من الأصدقاء الشباب يمضون أوقاتهم في أحدث المقاهي أو المطاعم، بينما تتجه الأجيال الأكبر سناً إلى المقاهي الأكثر تقليدية؛ حيث بإمكانك الاستمتاع بكوب إسبريسو منعش مع الشيشة.

ومن الأنشطة التي ينصح الزوار بتجربتها في القاهرة، استئجار قارب والقيام برحلة في النيل. هذا النهر - الأطول في العالم - هو أحد أفضل الأماكن الذي تقضي وقتك به، وتشاهد العالم حولك من خلاله. تجنب الازدحامات المسائية واستقل زورقاً تقليدياً خلال النهار. عادة تنتظر هذه الزوارق الزوار على إحدى ضفتي النيل أو في المراسي المتسعة مثل ذاك المرسى الذي يحتوي مطعم نايل مكسيم الذي يُعد مكاناً رائعاً لتناول الغداء.

مقهى الفيشاوي

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وتعد سهرات القاهرة الأكثر تشويقاً في المنطقة. تمتع بمعاملة كبار الشخصيات في ريفير سايد أو تيو. ولقضاء أمسية استجمامية وارتداء ملابس غير رسمية، فإن كايرو جاز كلوب هو الاختيار الأمثل. ولا يخدعك الاسم - فهم يستضيفون جميع أنواع الموسيقى من الجاز وحتى الموسيقى الحرة، في ميدان أبو الهول في العجوزة.

وللطعم المصري الخاص، تناول المشروبات الساخنة أو الباردة في مقهى الفيشاوي، الواقع في خان الخليلي في قلب مدينة القاهرة. يعد الخان أفضل سوق في المدينة؛ حيث تباع فيه جميع أنواع الأغراض من السجاد وحتى الهدايا التذكارية. تخط المتاجر الأولى التي ستمر بها، واسلك طريقك خلال الأزقة الضيقة إلى زقاق الفيشاوي؛ حيث مقهى الفيشاوي الشهير الذي لا يزال يستقبل الزوار منذ عام 1773. ارتاد الجميع هذا المقهى من ملوك ومشاهير، وتُعرف القهوة التي يقدمها بالجودة الفائقة.

والآن، حان وقت الطعام، الكشري؟ لتناول أفضل وجبة كشري في المدينة، عليك بمطعم أبو طارق فهو الاختيار الأمثل. ولما يتمتع به من بساطة ووجبات جاهزة شهية وأسعار ممتازة، يجتذب أبو طارق المصريين من مواطني البلد والمغتربين الوافدين على حد سواء إلى جانب عدد قليل من السائحين. لا تبحث في قائمة الطعام عن مزيد من الاختيارات؛ حيث ليس هناك أية خيارات أخرى، ولكن يمكنك تناول أرز بالحليب للحلوى إذا رغبت. يقع أبو طارق في قصر النيل.

ومن المطاعم المصرية ذائعة الشهرة، مطعم أبو السيد. بدأت سلسلة مطاعم أبو السيد التي سُميت تيمناً بالطاهي الشهير بمطعم واحد في قلب القاهرة، ثم انتشرت فروعه في جميع أنحاء المدينة. ويعد هذا الانتشار دليلاً على جودة المطعم والطعام المصري الأصيل. وتتضمن قائمة الطعام العديد من الأطباق الشيقة؛ يمكنك القيام بالتجربة التقليدية في فرع الزمالك.

وإن أردت التغيير، عليك بالسوشي! نعم، قد لا تعتقد أن الكلمتين القاهرة وسوشي يلائمان بعضهما؛ لكن في السنوات الأخيرة ازداد الإقبال على المأكولات اليابانية في مصر بشكل ملحوظ. موري سوشي، هو اختيار مفضل راسخ في المدينة، كما أنه متخصص في أطباق مبتكرة تمزج بين السوشي والساشيمي، إضافة إلى أطباق اللحم الياباني (واجيو) المشوي؛ للوصول إلى المطعم توجه إلى شارع الجبلاية في الزمالك.

التنوع الثقافي

وتعد مدينة القاهرة من أكثر المدن تنوعاً ثقافياً وحضارياً؛ حيث شهدت العديد من الحقب التاريخية المختلفة على مر العصور، وتوجد فيها العديد من المعالم، فقد أصبحت متحفاً مفتوحاً للآثار الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية وصولاً إلى الإسلامية. ويعود تاريخ المدينة إلى نشأة مدينة أون الفرعونية أو هليوبوليس «عين شمس حالياً» والتي تعد واحدة من أقدم مدن العالم القديم. أما القاهرة بطرازها الحالي فيعود تاريخ إنشائها إلى الفتح الإسلامي لمصر على يد عمرو بن العاص عام 641 وإنشائه مدينة الفسطاط، ثم إنشاء العباسيين لمدينة العسكر، فبناء أحمد بن طولون لمدينة القطائع، ومع دخول الفاطميين مصر قادمين من إفريقيا (تونس حالياً) بدأ القائد جوهر الصقلي في بناء العاصمة الجديدة للدولة الفاطمية بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله؛ وذلك في عام 969، وأطلق عليها الخليفة اسم «القاهرة».

على مر العصور حملت القاهرة العديد من الأسماء، فهي مدينة الألف مئذنة ومصر المحروسة وقاهرة المعز. شهدت خلال العصر الإسلامي أرقى فنون العمارة التي تمثلت في بناء القلاع والحصون والأسوار والمدارس والمساجد، مما منحها لمحة جمالية لا تزال موجودة بأحيائها القديمة حتى الآن.

وما يزال لديك المزيد، فربما ترغب في الاستعاضة عن كل هذا التاريخ بجرعة من الشمس، والبحر والرمال، البحر الأحمر لا يبعد كثيراً عن العاصمة. يعد البحر الأحمر وجهة مصر الأولى، وتتنوع المنتجعات والفنادق التي تنتشر على طول الشاطئ؛ بحيث تناسب جميع الميزانيات.

وإذا كان لديك الوقت، حاول زيارة الإسكندرية - تتمتع هذه المدينة الساحلية بسحر كامن، وبقدر كبير من مطاعم المأكولات البحرية الممتازة، ومكتبتها الرائعة والمصممة بشكل جميل؛ لتحيي ذكرى الأجداد.

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