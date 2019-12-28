«دبي للتسوق» .. تخفيضات وعروض تجذب الزوار والمقيمين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



تواصل فعاليات وتخفيضات «مهرجان دبي للتسوق» جذب الزوار والمقيمين في دبي؛ للاستفادة من التخفيضات التي تقدمها العلامات والمراكز التجارية المنتشرة في كافة أنحاء دبي، والتي وصل عددها إلى نحو 1000 علامة تجارية، وما يقرب من 4000 متجر تشارك في المهرجان الأكبر من نوعه، الذي يحتفل بعامه ال25.

ووصلت التخفيضات في أغلب المحال التجارية المشاركة في المهرجان إلى نحو 75% وفي بعض الأحيان إلى 90% مما يدعو المستهلكين سواء من الزوار أو المقيمين إلى التوجه نحو شراء مستلزماتهم.

وبمناسبة مهرجان دبي للتسوق، واحتفالات العام الجديد سارعت مراكز التسوق للإعلان عن عروضها، والتي تضمنت العديد من العروض الترفيهية المتنوعة داخل المراكز، مع إطلاق الخصومات على السلع والمنتجات بأسعار منافسة.

وتمكن المتسوقون من الحصول على تخفيضات تصل حتى 90% مع الدخول في سحوبات على قسام خصومات وتسوق.

وتعد الدورة ال25 الأكبر في تاريخ المهرجان؛ حيث تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة الجديدة مثل الأسواق الخارجية والتي سيتم تنظيمها في مناطق مختلفة حول المدينة مثل مناطق حتا والرقة والخوانيج والسيف و«سيتي ووك.»؛ حيث سيحمل كل سوق من هذه الأسواق فكرة رئيسية مختلفة.. فيما سيعود السوق الموسمي بدورته السابعة في «برج بارك» وسط مدينة دبي.

وتحمل الدورة ال25 من مهرجان دبي للتسوق فرصاً أكثر وأكبر للفوز بالسيارات والجوائز النقدية والذهب، إضافة إلى «أميال سكاي واردز» ونقاط المكافآت وغيرها؛ حيث يمكن ربح أميال «سكاي واردز» بمعدل ميل واحد عن كل دولار أمريكي يتم إنفاقه على المشتريات بعد أن تتجاوز قيمتها 100 درهم في «دبي مول»، إضافة إلى هذا العرض سيتمكن سعداء الحظ من اللفوز ب«مليونير سكاي واردز» حصرياً خلال المهرجان.