شكرا لقرائتكم خبر عن «فولكسفاجن» تستهدف إنتاج مليون سيارة كهربائية بحلول 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة فولكسفاجن الألمانية العملاقة للسيارات أنها سوف تسرع وتيرة خططها لإنتاج وبيع السيارات الكهربائية.

وذكرت الشركة أمس الجمعة أنها تستهدف في الوقت الحالي تحقيق هدف إنتاج مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2023، قبل عامين من الموعد الذي كانت حددته للوصول لهذا العدد.(د ب أ)

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