أسعار زيت النخيل تقفز إلى أعلى مستوى لها في 3 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لزيت النخيل الماليزي خلال تعاملات الخميس إلى أكثر من 3000 رينجت ماليزي (726 دولاراً) للطن وذلك لأول مرة منذ حوالي ثلاث سنوات في ظل المخاوف من احتمالات تراجع إنتاج ماليزيا من الزيت.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى تراجع إنتاج زيت النخيل الخام في ماليزيا، وهي ثاني أكبر منتج للسلعة في العالم بنسبة 16.4 % خلال أول عشرين يوماً من الشهر الحالي، مقارنة بالشهر السابق، بحسب بيانات اتحاد زيت النخيل الماليزي.

وذكر الاتحاد الذي يمثل منتجي زيت النخيل في ماليزيا أن الإنتاج في إقليم بنينسولار تراجع بنسبة 20% وتراجع إنتاج إقليم صباح بنسبة 10.9 % وإقليم ساراواك بنسبة 7.4%.

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وذكرت بلومبيرج أن سوق زيت النخيل تلقت دعماً أيضاً من ارتفاع أسعار النفط الخام، ما أدى إلى زيادة الطلب على الوقود الحيوي المستخرج من زيت النخيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات ماليزيا من زيت النخيل خلال أول 25 يوما من الشهر الحالي بنسبة 12.8% مقارنة بالشهر الماضي، إلى 1.04 مليون طن.

في الوقت نفسه، ارتفع سعر زيت النخيل، وهو زيت الطعام الأكثر استهلاكا في العالم، بنسبة 41.6% منذ بداية العام الحالي بعد تراجعه بشدة خلال العامين الماضيين.(د ب أ)