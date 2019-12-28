شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد الأساسية" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع الموارد الأساسية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 10.7 مليون ورقة بقيمة 816 مليون جنيه، وجاء قطاع البنوك ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 6.3 مليون ورقة، بقيمة 414.9 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع العقارات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 86.3 مليون ورقة بقيمة 279.7 مليون جنيه، تلاه قطاع الخدمات المالية بحجم تداول 90.7 مليون ورقة بقيمة 266 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 36 مليون ورقة بقيمة 253.5 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 36.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 154.1 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 16.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 114.5 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 14.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 62.3 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول 6.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 53.4 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 7.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 43.2 مليون جنيه.

وحل قطاعا الإعلام والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 723.1 ألف ورقة منفذة بقيمة 3.2 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 1583 ورقة بقيمة 86.7 ألف جنيه.

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وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 1.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 700.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2% عن الأسبوع الماضى، وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 398.8 مليار جنيه إلى 398.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 0.01%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200.8 مليار جنيه إلى 199.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 599.6 مليار جنيه إلى 598.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.

فيما ارتفع رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%.