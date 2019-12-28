شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "وول مارت" يرتفع بعد أنباء عن مبيعات قياسية عبر الإنترنت في موسم العطلات بأمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "وول مارت" خلال تعاملات الجمعة على نحو طفيف بعد تقارير حول مبيعات قوية في المتاجر التقليدية وقياسية عبر الإنترنت خلال موسم العطلات بالولايات المتحدة الذي يبدأ مع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني وينتهي في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول من كل عام.



وذكرت "ماستر كارد" أمس أن موسم العطلات في الولايات المتحدة شهد ارتفاعا في المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 18.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مشيرة إلى أن هذا النوع من المبيعات شكل ما يقرب من 14.6% من إجمالي مبيعات التجزئة.

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وتحاول "وول مارت" وغيرها من متاجر التجزئة التقليدية الاستفادة من كعكة المبيعات الإلكترونية ومنافسة كيانات مثل "أمازون دوت كوم" و"علي بابا" الصينية.



وتوقعت شركة بحثية ارتفاع إيرادات المبيعات عبر الإنترنت في العام المقبل إلى نحو 3.5 تريليون دولار حول العالم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "وول مارت" بنسبة 0.1% إلى 119.7 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 119.9 دولار وأقل سعر عند 119.2 دولار.