شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يستقر سلبياً لكنه يتجه نحو تحقيق أكبر مكاسب سنوية في عقد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم على نحو سلبي، لكنه يقترب من تحقيق مكاسب سنوية خلال 2019 هي الأكبر في نحو عشرة أعوام.



وبناء على تقارير بحثية، حقق سهم "آبل" مكاسب منذ بداية عام 2019 حتى اليوم بنسبة 83% - دون حساب التوزيعات النقدية - وهي الأكبر على أساس سنوي منذ عام 2009 عندما حقق السهم مكاسب بنسبة 147% عند تعافيه من الركود الكبير.

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وأوضح محللون أن هذا الارتفاع القوي والمكاسب الحادة تعكس أداء إيجابياً قويا من الشركة المصنعة لـ"آيفون" علىا لرغم من التحديات على صعيد سوق الجوالات الذكية وغيره.



وبناء على المكاسب المذكورة، قفزت القيمة السوقية لـ"آبل" بحوالي 575 مليار دولار خلال العام الجاري وحده لتصل إلى 1.3 تريليون دولار، وهو ما يجعلها ثاني أكبر شركة مدرجة على وجه الأرض بعد "أرامكو" السعودية، كما أنها تتفوق على عملاق البرمجيات الأمريكي "مايكروسوفت".



وعلى صعيد التعاملات، استقر سهم "آبل" عند 289.8 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 293.9 دولار وأقل سعر عند 288.1 دولار.