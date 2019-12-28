شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الجمعة بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك مع استعداد المستثمرين لنهاية العام الجاري وترقب أحداثا وقرارات في العام القادم.



وأكدت وزارة التجارة الصينية على أن الاتصالات مع الجانب الأمريكي لا تزال جارية لتحديد موعد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بحضور رئيسي البلدين "دونالد ترامب" و"شي جين بينغ".



هذا، وقد تلقت المعادن النفيسة - ومن بينها الفضة - دعماً من انخفاض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 96.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.3% إلى 17.943 دولار للأوقية، وهو أعلى إغلاق منذ الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، وحقق المعدن مكاسب أسبوعية بنسبة 4% هي الأكبر منذ أغسطس/آب، وسجل أعلى سعر اليوم عند 18.05 دولار وأقل سعر عند 17.845 دولار.