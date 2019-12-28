شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يرتفع بدعمٍ من ضعف العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وسط إقبال من المستثمرين على أصول المخاطرة والمعادن النفيسة في نفس الوقت مقابل العزوف عن الدولار.



وتلقت العملة الأمريكية صفعة من المستويات القياسية المتوالية التي تسجلها "وول ستريت" مما جذب المزيد من المستثمرين والتدفقات من صناديق التحوط ومدراء الأصول.

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أما على صعيد "بريكست"، فلا تزال الأسواق في انتظار مراجعات البرلمان البريطاني لاتفاقية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وتفعيل المغادرة في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني.



وشدد رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" على أن تنفيذ "بريكست" في موعده نهاية الشهر المقبل يمثل أولوية بالنسبة لحكومته، كما تعارض لندن أي تمديد للفترة الانتقالية لما بعد ديسمبر/كانون الأول عام 2020.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.3082، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3119 وأقل سعر عند 1.297.