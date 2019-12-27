شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أول جيولوجية بـ«الثروة المعدنية» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف، عن تعيين أول جيولوجية تعمل في الحكومة بوكالة الوزارة للثروة المعدنية. وقال عبر "تويتر": "شهد هذا الأسبوع تعيين أول جيولوجية تعمل في الحكومة في وكالة الوزارة للثروة المعدنية، في إطار جهود الوزارة للعمل على زيادة نسبة المشاركة النوعية للمرأة واستثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها، وذلك بدعم وتعاون من وزارة الخدمة المدنية".

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