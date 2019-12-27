شكرا لقرائتكم خبر عن شطب 77 ألف وظيفة في قطاع المصارف العالمي والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم، إلى أن تحليل هذه البيانات كشف عن إعلان أكثر من 50 بنكا في العالم خطط لشطب 77780 وظيفة منذ بداية العام الجاري وهو أكبر عدد وظائف يتم إعلان شطبها خلال عام منذ أعلنت البنوك العالمية شطب 91448 وظيفة خلال 2015.
وكان نصيب البنوك الأوروبية التي تواجه تداعيات أسعار الفائدة السلبية المفروضة منذ سنوات، نحو 82% من إجمالي عدد الوظائف المقرر شطبها في القطاع المصرفي على مستوى العالم.
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