الاقتصاد

شطب 77 ألف وظيفة في قطاع المصارف العالمي

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أظهرت بيانات المؤسسات المصرفية والنقابات العمالية أن عدد الوظائف التي قررت البنوك في مختلف أنحاء العالم شطبها خلال العام الجاري كان الأكبر منذ أربع سنوات في إطار إجراءات خفض النفقات لمواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي والتحول نحو التكنولوجيا الرقمية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم، إلى أن تحليل هذه البيانات كشف عن إعلان أكثر من 50 بنكا في العالم خطط لشطب 77780 وظيفة منذ بداية العام الجاري وهو أكبر عدد وظائف يتم إعلان شطبها خلال عام منذ أعلنت البنوك العالمية شطب 91448 وظيفة خلال 2015.

وكان نصيب البنوك الأوروبية التي تواجه تداعيات أسعار الفائدة السلبية المفروضة منذ سنوات، نحو 82% من إجمالي عدد الوظائف المقرر شطبها في القطاع المصرفي على مستوى العالم.

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