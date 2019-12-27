شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء التونسية: البنك المركزى يبقى سعر الفائدة الرئيسى عند 7.75% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن مجلس إدارة البنك المركزى قرر اليوم الجمعة إبقاء سعر الفائدة الرئيسى دون تغيير عند 7.75 بالمئة، وقال المجلس عقب اجتماعه الدورى "التحسن التدريجي، الذى عرفته أهم المؤشرات النقدية والمالية، يبقى هشا ولا بد من معاضدته،" حسبما ذكرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، كان البنك المركزى رفع سعر الفائدة فى فبراير شباط إلى 7.75 بالمئة من 6.75 بالمئة فى مسعى لاحتواء تضخم بلغ مستويات قياسية مرتفعة.

ونفت الرئاسة التونسية التصريحات التى أدلى بها وزير خارجية الوفاق حول انضمامها إلى حلف تركى فى ليبيا، مؤكدة أن ما ورد على لسان الوزير لا يعكس الحقيقة، قائلة: "موقفنا محايد فى ليبيا ولم ننضم إلى أى تحالف". جاء ذلك بحسب ما أوردته قناة العربية فى خبر عاجل قبل قليل.

كان وزير الداخلية في الحكومة الليبية بطرابلس قال اليوم الخميس، إنها ستطلب رسميا دعما عسكريا من تركيا إذا تصاعدت حدة الحرب الدائرة على العاصمة.