شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال تدعو وفد صينى لزيارة مدينة الأثاث بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى إبراهيم نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية دعت وفد من مقاطعة فوشان الصينية لزيارة مدينة الأثاث بدمياط، للتعرف على المشروع، وبحث الاستفادة من خبراتها فى قطاع صناعة الأثاث، مضيفا أن المقاطعة تعد من أكبر المدن الصناعية فى الصين وأكثرها تقدماً .

وأكد إبراهيم، على أهمية تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجمعية ومقاطعة فوشان فى زيادة علاقات التعاون على المستوى الحكومى والقطاع الخاص فى البلدين خاصة فى مجالات الصناعة.

ووقعت كل من جمعية رجال الأعمال المصريين، ووفد حكومة مقاطعة فوشان الصينية بروتوكولا للتعاون المشترك فى تعظيم مجالات التجارة والاستثمار المشترك والتعاون السياحى من خلال تبادل المعلومات والزيارات على مستوى القطاع الخاص فى البلدين، وذلك على هامش استضافة جمعية رجال الأعمال لوفد من مقاطعة فوشان الصينية.

وشارك فى مراسم توقيع البروتوكول الدكتور مصطفى ابراهيم ، نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية، الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالجمعية والدكتور محمد هلال نائب رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية.

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من جانبها أكدت دو مى، عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعى الصينى بمقاطعة فوشان ورئيس الوفد الصيني، على عمق العلاقات المصرية الصينية على كافة المستويات، مشيرة إلى رغبة الشركات الصينية لزيادة استثماراتها فى مصر وتعزيز التعاون التجارى والنفاذ إلى مختلف الأسواق التصديرية.

ودعت دو مى، جمعية رجال الأعمال لتنظم وفد لزيارة مقاطعة فوشان من أجل التعرف على أهم مجالات التعاون المشترك وفرص التجارة والاستثمار خلال عام 2020.