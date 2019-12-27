شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم محققة أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر ومكاسب أسبوعية هي الأكبر منذ أوائل أغسطس، وذلك بالتزامن مع خسائر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



يأتي ذلك رغم إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم الأمريكية التي بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة في ظل التفاؤل بشأن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وقرب التوقيع عليها بحضور رئيسي البلدين على الأرجح في الشهر القادم.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 96.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.2% إلى 1518.10 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ الرابع والعشرين من سبتمبر/أيلول، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 2.5% هي الأكبر منذ التاسع من أغسطس/آب، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1519.9 دولار وأقل سعر عند 1512.1 دولار.