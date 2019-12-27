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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره مع إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وزاد خسائره في ظل إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم مع اقتراب نهاية العام وإعادة العديد من المستثمرين تشكيل محافظهم الاستثمارية.
ولا تزال الأسواق في ترقب لموعد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين وسط توقعات بعقد مراسم هذا الحدث في الشهر المقبل.
كانت وزارة التجارة الصينية قد أكدت على استمرار الاتصالات مع الجانب الأمريكي لبحث الملف التجاري وتحديد موعد التوقيع على المرحلة الأولى من الصفقة.
وأشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بما تم التوصل إليه من اتفاق مع الصين، لكنه اعترف في نفس الوقت بأن إجراءات الديمقراطيين بمجلس النواب لعزله من منصبه تضر أي اتفاقيات يتم التوصل إليها مع الدول الأخرى.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 96.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.
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