شكرا لقرائتكم خبر عن "بيكر هيوز" تكشف عن تراجع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفادت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية انخفاض عدد حفارات الخام في أمريكا بثمانية حفارات إلى 677 حفاراً في الأسبوع الجاري.

واستقر عدد حفارات الغاز الطبيعي عند 125 دون تغيير، بينما انخفض إجمالي حفارات النفط والغاز معاً بثمانية حفارات إلى 805 حفارات.

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