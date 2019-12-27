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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على ارتفاعه الطفيف رغم هبوط المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف رغم صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت انخفاضاً كبيرا في الأسبوع الماضي، وذللك مع انتظار بيانات "بيكر هيوز".
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط بحوالي 5.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى تراجع قدره 1.7 مليون برميل، في حين أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي هبوطا قدرها 7.9 مليون برميل، لكنها بيانات أولية.
وسوف تكشف شركة "بيكر هيوز" اليوم عن عدد حفارات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 96.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 61.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.9 دولار وأقل سعر عند 61.2 دولار.
وصعد "برنت" بنسبة 0.3% إلى 68.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.3 دولار وأقل سعر عند 67.5 دولار.
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