شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع مدعوماً بتحركات النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مدعوماً بالتحركات الإيجابية للنفط، وذلك مع استعداد الأسواق للعام الجديد بالتزامن مع الإقبال على أصول المخاطرة كعملات السلع والأسهم.



يأتي ذلك مع تفاؤل الأسواق حيال الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين وقرب التوقيع على المرحلة الأولى منه بحضور رئيسي البلدين "دونالد ترامب" و"شي جين بينج".



كانت أسواق الأسهم في أمريكا وكندا وعدد من الدول الأوروبية قد أغلقت هذا الأسبوع يوم الأربعاء للاحتفال بعطلة "الكريسماس"، وسوف تغلق معظمها في أول يوم من العام الجديد.

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وفي سوق النفط، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش بأققل من 0.1% إلى 61.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.9 دولار وأقل سعر عند 61.2 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.3% إلى 68.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.3 دولار وأقل سعر عند 67.5 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 17:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.765، وسجل اعلى سعر عند 0.7656 وأقل سعر عند 0.7615.