شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 27-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل ملحوظ لينجح بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1.1180، ويظهر مزيد من الميل الصاعد في إشارة لتوجه السعر لاختراق هذا المستوى، مما يدعم استمرارية سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1280، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 1.1108 يمثّل شرط أولي لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

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