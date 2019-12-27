شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض «البيتكوين» 1.2% وارتفاع «لايتكوين» 1.3% والان نبدء بالتفاصيل

انخفضت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 2ر1% منذ الساعة الخامسة من أمس الخميس، ليصل سعرها إلى سبعة آلاف و185 دولارا، عند الساعة الثانية عشرة مساء، وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية "بيتستامب"، ومقرها لوكسمبورج. وذكرت، اليوم الجمعة، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر العملة لايتكوين الرقمية المشفرة ارتفع بنسبة 3ر1 % إلى 41 دولارا، وفقا لمنصة بيتستامب ، وهي تقل حاليا بنسبة 89% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 19 ديسمبر 2017 وبلغ 375 دولارا. وارتفعت حتى الآن بنسبة 38% خلال العام الجاري.

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