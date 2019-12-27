شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني يحقق أفضل مكاسبه مع ضعف الدولار والان نبدء بالتفاصيل

حقق الجنيه الاسترليني أكبر مكسب له منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية قبل نحو أسبوعين، مستفيدا من تحسن معنويات المخاطرة العالمية والأداء الضعيف للدولار على نطاق واسع، وفق وكالة بلومبرج.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، فوق 31ر1 دولار ، متفوقا بذلك على جميع نظرائه الرئيسيين، ليبقى على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط تداولات ضعيفة قبل نهاية العام.