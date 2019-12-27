شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تكشف فشل «فيسبوك ليبرا»: يتعين تعديله والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس السويسري أولي ماورر إن مشروع ليبرا الذي تتبناه شركة "فيسبوك" فشل في صورته الحالية ويتعين تعديله لكي تجري الموافقة عليه.

وأضاف متحدثا لهيئة الإذاعة السويسرية، "لا أعتقد (أن ليبرا أمامها فرصة في صورتها الحالية)، لأن البنوك المركزية لن تقبل بسلة العملات الداعمة لها. وأضاف "ماورر": "المشروع، في صورته الحالية، فشل".

وأثارت خطط العملة الرقمية التي تقودها "فيسبوك"، على أن تصدرها وتنظمها مؤسسة ليبرا، مقرها جنيف، بواعث قلق في أوساط الجهات التنظيمية والساسة فيما يتعلق بجوانب مثل الخصوصية وتأثيرها المحتمل على السياسات النقدية وتغيير المشهد المالي العالمي.

وستتدعم العملة المشفرة باحتياطي أصول من قبيل ودائع مصرفية وديون حكومية في حوزة شبكة من الأوصياء. ويستهدف ذلك الهيكل تعزيز الثقة وتفادي تقلبات الأسعار التي تعاني منها عملات مشفرة أخرى.