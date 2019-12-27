شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تكشف فشل «فيسبوك ليبرا»: يتعين تعديله والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف متحدثا لهيئة الإذاعة السويسرية، "لا أعتقد (أن ليبرا أمامها فرصة في صورتها الحالية)، لأن البنوك المركزية لن تقبل بسلة العملات الداعمة لها. وأضاف "ماورر": "المشروع، في صورته الحالية، فشل".
وأثارت خطط العملة الرقمية التي تقودها "فيسبوك"، على أن تصدرها وتنظمها مؤسسة ليبرا، مقرها جنيف، بواعث قلق في أوساط الجهات التنظيمية والساسة فيما يتعلق بجوانب مثل الخصوصية وتأثيرها المحتمل على السياسات النقدية وتغيير المشهد المالي العالمي.
وستتدعم العملة المشفرة باحتياطي أصول من قبيل ودائع مصرفية وديون حكومية في حوزة شبكة من الأوصياء. ويستهدف ذلك الهيكل تعزيز الثقة وتفادي تقلبات الأسعار التي تعاني منها عملات مشفرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر سويسرا تكشف فشل «فيسبوك ليبرا»: يتعين تعديله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.