شكرا لقرائتكم خبر عن «زيارة للجبيل».. وزير الصناعة يتفاعل مع مطالب الصناعيين والان نبدء بالتفاصيل
• مغرد: «فتح قناة تواصل» و«الخريف»: «حاضر لأي استفسار»
فيما كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف عن تشكيل لجنة أسبوعية لتذليل أي تحديات قد تواجه الصناعيين، بدأ صناعيون فى التفاعل مع الوزير، مستعرضين بعض مطالبهم، الأمر الذى وجد تجاوبًا من قبل "الخريف".
وقال "الخريف" عبر "تويتر": "إخواني الصناعيين، دعماً لصناعتنا الوطنية، فقد شكلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجنة أسبوعية لتذليل أي تحديات قد تواجه مصانعكم. يمكنكم تسجيل تحدياتكم من خلال: مركز (آمر) على مدار الساعة، أو الرقم التالي خلال أوقات الدوام الرسمي: ٠١١٢٩٤٥٤٤٣".
وقال أحدهم: "سؤال: كنت أتمنى معالي الوزير الالتقاء بالصناعيين في الجبيل الصناعية والمستثمرين والاستماع لهم عن قرب، وإتاحة الفرصة للإعلام لتغطية زيارتكم وخاصة أنها الأولى لمعاليكم"، ليرد عليه وزير الصناعة: "حياك الله، وأنا كذلك وإن شاء الله يكون ذلك قريبا".
وكتب آخر: "نتمنى المرحلة الثانية فتح قناة تواصل بتويتر ليستفيد عامة الناس من الاستفسارات والرد"، وجاء رد "الخريف": "حياك الله، وأنا حاضر لأي استفسار".
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