شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 27-12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 27-12-2019، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إعلان رئيس البورصة ارتفاع عدد المستثمرين المسجلين حديثاً فى البورصة المصرية أكثر من 30 ألف كود، موزعة بين 29.284 ألف كود لأشخاص و17101 لكيانات خلال 2019، وارتفاع أسعار الذهب، لليوم الرابع على التوالى بمصر.

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