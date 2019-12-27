شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ البنك التجارى الدولى، على صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 4.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 372.8 مليون جنيه، للأسبوع التاسع على التوالى، تلاها "ابن سينا فارما" بحجم تداول بلغ 14.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 125.3 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "شركة مستشفى كليوباترا" بحجم تداول بلغ 17.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 102.2 مليون جنيه، ثم "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 14.2 مليون ورقة وبقيمة تداول 76.3 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 5.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 57.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 24.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 56.5 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 4.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 51.1 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 26.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 49.4 مليون جنيه، وفى التاسع "جى بى اوتو" بحجم تداول 12.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 47.5 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول بلغ 10 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 42.8 مليون جنيه.

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وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 1.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 700.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2% عن الأسبوع الماضى، وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 398.8 مليار جنيه إلى 398.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 0.01%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200.8 مليار جنيه إلى 199.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 599.6 مليار جنيه إلى 598.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.

فيما ارتفع رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%.