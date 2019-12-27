ارتفاع طفيف في سعر الدولار والذهب يسجل قفزة كبيرة بقيمة 13 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الماضي، قرشا واحدا ليصل في عدد من الينوك العامة والخاصة منها " القاهرة -الأهلي المصري - العربي الأفريقي الدولي - البركة - بلوم - التجاري الدولي - التعمير والأسكان - الإسكندرية - hsbc - قطر الوطنى "بـ 15.99 مقابل 15.98جنيها الخميس الماض.

وقفزت أسعار الذهب بـ 13جنيها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي الخميس الماضي، ليباع العيار 24 بـ 776 مقابل 763جنيها، فيما بيع عيار 21 بـ 679جنيها وسجل عيار 18 نحو 582 جنيها وبيع الجنيه الذهب 5 ألاف و439جنيها. وقال على الحريري نائب رئيس شعبة الصرافة إن ارتفاع سعر الدولار بقيمة قرش غير مؤثر وإن العملة الأمريكية ستواصل التراجع . لافتا إلى أن الدولار مثل أي سلعة في الأسواق ويخضع لعوامل العرض والطلب، ومن ثم حدوث زيادة في الطلب عليه يؤدي إلى زيادة سعره، والعكس صحيح.

من جهته، قال واصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن تراجع الدولار خلال الأيام الماضية ليفقد 11%من قيمته ساهم في الحد من قفزات أعيرة الذهب لأكثر من 800 جنيها، وأرجع أسباب الارتفاع إلى عدم ثقة المستثمرين في مصير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث شهدت الفترة الحالية تهدئة نسبية بين البلدين.

وأوضح "وصفي"، لـ"الوطن"، أنه إذا تم حل الأزمة الحالية بين واشنطن وبكين، فسوف ينخفض سعر الذهب، وإن لم يتم حلها، ستقلل الصين الصادرات ويقل استخدام الذهب وهنا سترتفع الأسعار.