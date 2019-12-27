شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخزونات النفط الأمريكية بحوالي 5.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض مخزون النفط في أمريكا بحوالي 5.5 مليون برميل إلى 441.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما توقع محللون تراجعا بحوالي 1.7 مليون برميل.



وارتفع مخزون البنزين بمليوني برميل إلى 239.2 مليون برميل في نفس الفترة، بينما انخفض مخزون المقطرات بحوالي 200 ألف برميل.



وأفاد معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية أن مخزون النفط هبط 7.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي.