شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تنخفض رغم الأجواء الإيجابية المحيطة بالاتفاق التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم على الرغم من الأجواء الإيجابية بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن صدور بيانات قوية في بكين.



وكشفت بيانات صينية صادرة مؤخراً عن ارتفاع الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم خلال نوفمبر/تشرين الثاني مما يعزز التكهنات حيال الاقتصاد والطلب على السلع والمعادن الصناعية كالنحاس.



وأفادت وزارة التجارة الصينية بأن الاتصالات جارية مع واشنطن من أجل تحديد موعد التوقيع على الاتفاق التجاري الجزئي.

Advertisements



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الصيني "شي جين بينج" للحديث عن الملف التجاري.



ورغم تصريحاته الإيجابية، أفاد "ترامب" بأن إجراءات العزل التي يقودها الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي للإطاحة به من منصبه تضر الصفقات التي تم التوصل إليها مع الدول الأخرى.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 282.4 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 285.1 دولار وأقل سعر عند 281.9 دولار.