- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة إلى مستويات تاريخية جديدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم إلى مزيد من المستويات التاريخية غير المسبوقة مع استعداد المستثمرين لنهاية عام 2019.
وأظهرت بيانات أن صناديق التحوط في الولايات المتحدة سجلت أكبر عائد سنوي منذ عام 2013 بفضل مكاسب سوق الأسهم الأمريكية وبلوغها مستويات قياسية متوالية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يسود فيه التفاؤل الأسواق حول الملف التجاري بين أمريكا والصين واقتراب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين ربما في يناير/كانون الثاني.
وعادت أغلب الأسواق من عطللة أعياد "الكريسماس" حيث كانت الأسواق الأوروبية قد أغلقت أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس مع الاستعداد لعطلة رأس السنة الميلادية الجديدة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 28640 نقطة، وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 3242 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" 0.2% (ما يعادل عشرين نقطة) إلى 9002 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة إلى مستويات تاريخية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.