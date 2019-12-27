شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة إلى مستويات تاريخية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم إلى مزيد من المستويات التاريخية غير المسبوقة مع استعداد المستثمرين لنهاية عام 2019.



وأظهرت بيانات أن صناديق التحوط في الولايات المتحدة سجلت أكبر عائد سنوي منذ عام 2013 بفضل مكاسب سوق الأسهم الأمريكية وبلوغها مستويات قياسية متوالية.

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يأتي ذلك في الوقت الذي يسود فيه التفاؤل الأسواق حول الملف التجاري بين أمريكا والصين واقتراب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين ربما في يناير/كانون الثاني.



وعادت أغلب الأسواق من عطللة أعياد "الكريسماس" حيث كانت الأسواق الأوروبية قد أغلقت أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس مع الاستعداد لعطلة رأس السنة الميلادية الجديدة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 28640 نقطة، وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 3242 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" 0.2% (ما يعادل عشرين نقطة) إلى 9002 نقطة.