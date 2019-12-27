أكوا باور وسابك تتفاهمان على زيادة المحتوى المحلي بقطاع الطاقة المتجددة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

وقعت شركة أكوا باور مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بهدف تعزيز فرص الإسهام في رفع وزيادة معدلات المحتوى المحلي في قطاع الطاقة المتجددة بالسعودية.

وأوضحت أكوا باور في بيتن أمس، أن إبرام الشراكة يأتي في إطار الالتزام بدورها إزاء تطوير المحتوى المحلي، وتعزيز فرص إنشاء سلاسل القيمة الشاملة في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة.

ووقع المذكرة كل من العضو المنتدب بشركة أكوا باور ثامر الشرهان، ونائب الرئيس للمحتوى المحلي وتطوير الأعمال بشركة «سابك» فؤاد موسى.

وقال الشرهان إن إحدى أهم استراتيجيات أكوا باور هي تشجيع وتطوير المحتوى المحلي في الأسواق التي نعمل بها. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع شركة سابك في إطار مواكبتنا لاستراتيجيات المحتوى المحلي التي تعتمدها الحكومة السعودية، بهدف دعم نمو منظومة الاقتصاد السعودي وتنويع مقوماته، ولتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، إلى جانب مساندة الشركات المحلية والمواهب السعودية الشابة».

Advertisements

وأضاف «نتطلع في المرحلة القادمة من جهودنا المستمرة إلى تعزيز قدراتنا المحلية، من خلال شراكتنا مع سابك؛ حيث نأمل حشد الجهود حول مساعينا المشتركة المتعلقة بالمحتوى المحلي، من خلال التعاون مع كيان يشاركنا التوجه والتفكير نفسيهما، وأننا على يقين تام من أن هذه الشراكة تعد خطوة قوية في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأهداف المنشودة».

وتابع «نشهد منافع وفوائد جمة من وراء دعم المحتوى المحلي، من خلال مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في سكاكا، وقصة النجاح التي حققها المشروع بوصفه أول مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية. كما أننا نعمل على تطوير خبرات الشركات المحلية في قطاع الطاقة المتجددة، وتساهم جهودنا في هذا الشأن في ضخ مزيد من الاستثمارات إلى منظومة الاقتصاد السعودي».

ووفق بنود الاتفاقية، ستوفر «سابك» الدعم للجهود التي تبذلها «أكوا باور» في مجال تطوير المحتوى المحلي في المملكة، وذلك من خلال إجراء تقويمات ودراسات جدوى للفرص المحتملة في الطاقة المتجددة، خصوصا الفرص التي يمكنها تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، إلى جانب خلق فرص عمل للمواهب السعودية.

أبرز بنود الاتفاقية:

سابك:

توفر الدعم للجهود التي تبذلها «أكوا باور» في مجال تطوير المحتوى المحلي في المملكة

إجراء تقويمات ودراسات جدوى للفرص المحتملة في قطاع الطاقة المتجددة

الاهتمام بالفرص التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل للمواهب السعودية

توفير أبحاث السوق المتعلقة بسلاسل التوريد المحلية

تسهيل فرص التعاون بين «أكوا باور» والشركاء المحليين والدوليين المحتملين ذوي الخبرات المتميزة

دعم جهود «أكوا باور» من خلال برنامجي «دايم» و«مؤهل» التابعين لشركة «سابك».

أكوا باور: