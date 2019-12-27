بعد ارتفاعه عالميا.. الذهب يسجل محليا أعلى مستوى له في شهرين

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، بشكل حاد في الأسواق المصرية، الجمعة 27 ديسمبر، مسجلة أعلى مستوى لها في شهرين.

وسجل عيار 21، 674 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر تداولا فى سوق الصاغة بمصر.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف إلى أعلى مستوياتها في نحو شهرين، الجمعة، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من أربعة أشهر، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار ويتحوط فيه المستثمرون من المخاطر قبيل نهاية العام.

وبحسب "رويترز"، بلغ الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته منذ الرابع من نوفمبر عند 1513.88 دولار للأوقية (الأونصة) وصعد 0.1 بالمئة إلى 1512.81 دولار للأوقية بحلول الساعة 0458 بتوقيت جرينتش.

وفي الأسبوع، ربح الذهب ما يزيد على اثنين بالمئة مسجلا أفضل أداء منذ أوائل أغسطس.

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وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1517.60 دولار للأوقية.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الجمعة، كالتالي:

عيار 18 بـ 578 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 674 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 770 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5,392 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.