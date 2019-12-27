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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 27 - 12- 2019 والان مع تفاصيل الخبر
فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى17.74 جنيه للشراء.
17.85 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى17.72 جنيه للشراء.
17.85 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر17.72 جنيه للشراء.
17.85 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة17.62 جنيه للشراء.
17.91 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib17.72 جنيه للشراء.
17.85 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى17.79 جنيه للشراء.
17.91 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية17.75 جنيه للشراء.
17.87 جنيه للبيع.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أكدت أن خسائر الاتحاد الأوروبى من العقوبات ضد روسيا تقدر بمئات مليارات اليورو.
وأضافت زاخاروفا - فى تصريحات بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "نتيجتها (العقوبات) لم تكن فقط تدهورا فى الجو العام للعلاقات بين روسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبى، التى بلغ عمرها نحو 30 سنة، ولكن أيضا تعقيدا لأنشطة المشغلين الاقتصاديين الأوروبيين فى السوق الروسية. خسائر الاتحاد الأوروبى من أزمة العقوبات تقدر بالفعل بمئات مليارات اليورو".
وتابعت: "من المحتمل أن يكونوا قادرين على التفكير فى جعل الخط بالاتجاه الروسي، تماشيا مع المصالح طويلة الأجل لبلدانهم وشعوبهم. يبدو أن هذا سوف يفى بالمهمة التى حددتها قيادة الاتحاد الأوروبى الجديدة، لتنفيذ مسار أكثر استراتيجية فى الشؤون الدولية".
يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها بلدان الاتحاد الأوروبي، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا فى مارس عام 2014، وفرض عقوبات على روسيا. وتسعى موسكو من جانبها لمواجهة هذا النهج الغربى من خلال محاولات إعادة العلاقات إلى مجراها الطبيعي.
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