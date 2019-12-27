شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يسجل 674 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة، لـ"الخليج 365"، إن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها فى شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجارى مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.
وأضاف أن الضبابية بشأن التوافق الصينى الأمريكى تلقى بظلالها على الأسواق، مما رفع الطلب على المعدن النفيس ليصعد الى 1509 دولار، ويضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % فى أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهرى منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركى مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.
أسعار الذهب اليوم...
عيار 18 سجل 577 جنيها
عيار 21 سجل 674 جنيها
عيار 24 سجل 770 جنيها
الجنيه الذهب سجل 5392 جنيها
أوقية الذهب 1509 دولار
ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا فى أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين فى العالم.
ويعتبر التنبؤ بسعر مستقبلى للذهب ضربا من المستحيل، خاصة وأن سعر الذهب مرتبط بعدة عوامل أخرى تتغير بشكل سريع جدا، منها أسعار العملات بالأسواق العالمية، وكذلك مرتبط بالبيانات ومؤشرات الاقتصاد لدى الدول ذات الاقتصاديات الكبرى، ومرتبط بعوامل العرض والطلب ليس لصغار المستهليكن، لكنها ترتبط بطلب المستثمرين، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب.
وخلال الأشهر الماضية، ومع التصعيد الواضح من أمريكا والصين، وفرض رسوم جمركية على بضائع بمليارات الدولارات، الأمر الذى رفع الطلب على المعدن النفيس عالميا بشكل غير مسبوق، لتحقق أوقية الذهب أعلى معدلاتها فى أكثر من 6 سنوات، لكن الأسعار تراجعت بشكل طفيف مع الاتجاه لجنى الأرباح، وكذلك بسبب بعض التصريحات الإيجابية عن التقارب بين أمريكا والصين.
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