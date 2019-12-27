شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 27-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من التداولات الإيجابية ليختبر مقاومة القناة التصحيحية الصاعدة، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 0.7015، بينما يمثل الثبات فوق 0.6780 الشرط الأهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6900 والمقاومة 0.7015

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد