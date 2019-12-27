شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 27-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول 61.80، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي تبدأ أهدافه عند 62.40 ثم 63.10، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 60.90 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.50 والمقاومة 63.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد