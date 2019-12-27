شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 27-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة ميلاً هابطاً طفيفاً، يرافقه اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد صعوداً لمواصلة الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 17.60، بينما يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 18.37.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.75 والمقاومة 18.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد