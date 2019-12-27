شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أعلى مستوى فى 3 أشهر قبيل تقرير وكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، استنادا على آمال إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وانخفاض كبير فى المخزونات الأمريكية على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،هذا ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 61.94$ الأعلى منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 61.70$، وسجل أدنى مستوي عند 61.63$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 68.24$ للبرميل الأعلى منذ 17 أيلول/سبتمبر ، من مستوى الافتتاح عند 67.89$ ، وسجل أدنى مستوي عند 67.89$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.0% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1% ، بعد بيانات قوية عن الإنفاق فى الولايات المتحدة.

أظهرت البيانات إنفاقا قياسيا على الإنترنت من قبل المستهلكين الأمريكيين خلال موسم العطلات ،الأمر الذي زاد الثقة فى مسار نمو أكبر اقتصاد مستهلك للنفط فى العالم.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 2% ، بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي.

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تأمل الأسواق أن تبدأ السنة الجديدة ، إتمام المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ،وعلى حسب أخر التصريحات جاري تحديد موعدا يناسب كلا من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الصيني "شي جين بينغ" من أجل توقيع تلك الصفقة رسميا.

وبموجب تلك الصفقة سوف تنتهي حرب التجارية الشراسة بين أكبر اقتصادين فى العالم ، والتي استمرت أكثر من 18 شهرا ،وأضرت كثيرا على الاقتصاد العالمي ومستويات الطلب على النفط.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 7.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 20 كانون الأول/ديسمبر،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.5 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 443.5 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.7 مليون برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.