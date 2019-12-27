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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع للمرة الأولى خلال 6 أيام بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى خلال الستة أيام الأخيرة ، لتنزل من أعلى مستوى فى سبعة أسابيع ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، لكنها بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل آمال الطلب الفعلي فى الصين "أكبر مستهلك للمعادن فى العالم".
تراجعت أسعار الفضة بحوالي 0.7% إلى مستوي 17.76$ ، من مستوي الافتتاح عند 17.88$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 17.93$.
أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 18.05$ للأوقية ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.
وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حققت أسعار الفضة حتى الآن ارتفاعا بنسبة 3.3% ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر آب/أغسطس الماضي.
ويعاذ هذا المكسب الأسبوعي الأكبر فى أربعة أشهر ، إلى آمال تحسن الاقتصاد الصيني ، وحدوث طفرة فى مستويات الطلب على المعادن والسلع ، خاصة بعد اقتراب الصين من إنهاء الحرب التجارية الشراسة مع الولايات المتحدة.
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