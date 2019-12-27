شكرا لقرائتكم خبر عن أكوا باور وسابك توقعان اتفاقية شراكة لرفع مستويات المحتوى المحلي في قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "أكوا باور" عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بهدف تعزيز فرص الإسهام في رفع وزيادة معدلات المحتوى المحلي في قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية.

وحسب بيان للشركة على موقعها الإلكتروني وقع مذكرة التفاهم كل من ثامر الشرهان، العضو المنتدب بشركة "أكوا باور"، وفؤاد موسى، نائب الرئيس للمحتوى المحلي وتطوير الأعمال بشركة "سابك".

ووفقاً للبيان يأتي إبرام الشراكة في إطار التزام "أكوا باور" ودورها الرائد إزاء تطوير المحتوى المحلي وتعزيز فرص إنشاء سلاسل القيمة الشاملة في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة.

وفق بنود الاتفاقية، ستوفر "سابك" الدعم للجهود التي تبذلها "أكوا باور" في مجال تطوير المحتوى المحلي في المملكة، وذلك من خلال إجراء تقويمات ودراسات جدوى للفرص المحتملة في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة الفرص التي يمكنها تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، إلى جانب خلق فرص عمل للمواهب السعودية.

كما ستوفر "سابك" أبحاث السوق المتعلقة بسلاسل التوريد المحلية، إلى جانب الإسهام في تسهيل فرص التعاون بين "أكوا باور" والشركاء المحليين والدوليين المحتملين ذوي الخبرات المتميزة في هذا المجال، علاوة على دعم جهود "أكوا باور" من خلال برنامجي "دايم" و"مؤهل" التابعين لشركة "سابك".

من جهتها، ستعمل "أكوا باور" على استكشاف فرص التوطين من جانب الشركاء الدوليين بهدف دعم دراسات الجدوى التي تقوم بها "سابك". كما ستزود أكوا باور" "سابك" بأحدث اتجاهات التقنية ورؤى السوق لدعم فرص نمو البحث والتطوير في قطاع الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة.

وفي بداية العام الحالي توقعت مصادر أن يستكمل كونسورتيوم تقوده شركة أكوا باور السعودية تمويلا بأكثر من ملياري دولار لمشروع محطة طاقة شمسية بدبي وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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وسيكون تمويل المشروع، الذي قال أحد المصادر إنه سيصل إلى 2.2 مليار دولار في المجمل، بآجال استحقاق مختلفة تصل إلى نحو 25 عاما.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية في مارس الماضي إن الشركة تستعد للطرح للاكتتاب العام في الربع الأخير من 2019.

ووقع المركز الوطني للتخصيص السعودي أولى مبادرات برنامج التخصيص في وقت سابق والتي تتمثل في مشروع رابغ 3 لإنتاج المياه المستقل؛ وفاز بها تحالف شركة أكوا باور.

ووقعت شركة أكوا باور السعودية في في وقت سابق مع الحكومة المصرية عقدا لبناء محطة كهرباء بطاقة 2250 ميغاوات، في الأقصر، بقيمة 2.3 مليار دولار.

وأكد محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية، في وقت سابق تطلع شركته للتوسع دولياً خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

وقام تجمع تقوده شركة أكوا باور السعودية بتوقيع عقود تنفيذ أول مشروع في المملكة لإنتاج الطاقة البديلة بقوة 300 ميجاواط من الطاقة الشمسية، مع الشركة السعودية للكهرباء لتقديمها للمواطنين بأسعار تنافسية.

وأكوا باور، شركةٌ متخصصة في تزويد الطاقة وتحلية المياه تزخر بسجلٍ حافلٍ من الإنجازات في مجال الطاقة بدءاً من الطاقة الشمسية (الكهروضوئية) والطاقة الشمسية المركّزة (CSP) والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة (WtE) بالإضافة إلى الفحم النظيف.