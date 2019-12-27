بوينج يعاني من الضغط السلبي – تحليل – 27-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة بوينج (BA) في آخر جلساته، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.92% بما يعادل -3.08 نقطة ليستقر عند سعر 329.92 دولار، وأيضاً نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 350.00، ليستهدف مستوى الدعم المهم 320.50.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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