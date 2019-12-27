شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يعاني من الضغط السلبي – تحليل – 27-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة بوينج (BA) في آخر جلساته، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.92% بما يعادل -3.08 نقطة ليستقر عند سعر 329.92 دولار، وأيضاً نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 350.00، ليستهدف مستوى الدعم المهم 320.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط