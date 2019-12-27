أمازون يكتسي باللون الأخضر – تحليل – 27-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة أمازون (AMAZON) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 4.45% بما يعادل 79.56 نقطة ليستقر السهم عند سعر 1868.77 دولار، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 31 يوليو، بعد أن زعمت الشركة أنها حققت أفضل موسم مبيعات لها على الإطلاق، لينجح السهم بذلك الاستقرار أعلى مستوى 1824.43، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى البعيد، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 1824.43، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 1962.31.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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