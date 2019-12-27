إيه إم دي يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 27-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة إيه إم دي (AMD) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، لينهي السهم جلسة اتسمت بالتذبذب، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.19% بما يعادل 0.09 نقطة ليستقر عند سعر 46.63 دولار، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بالإضافة لسيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل. Advertisements لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 44.65، ليستهدف مستوى المقاومة 48.60. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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