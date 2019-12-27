شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يستأنف ارتفاعاته – تحليل – 27-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) في آخر جلساته، بعدما حاول بتداولاته السابقة على المستويات اللحظية تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.90% بما يعادل 2.650 نقطة ليستقر السهم عند سعر 298.30 دولار، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد والقصير أيضاً بمحاذاة خط ميل، مع الدعم الإيجابي المتواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 313.00، ليستهدف مستوى المقاومة 345.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد