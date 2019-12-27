شكرا لقرائتكم خبر عن آبل يحلق عالياً – تحليل – 27-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة آبل (APPLE) في آخر جلساته، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة 286.54، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.98% بما يعادل 5.64 نقطة ليستقر السهم عند سعر 289.91 دولار، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وأيضاً مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 289.91، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 311.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد